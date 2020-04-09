للإمام والخطيب والواعظات.. تفاصيل محاضرات "الأوقاف" الدينية "أون لاين"

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاقها للدورة التثقيفية، لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، لتبدأ الأحد المقبل بطرح سلسلة من المحاضرات لكبار أساتذة العلوم الشرعية، ليتم إتاحتها بالفيديو على موقع الوزارة وقناتها على اليوتيوب، كما يتم توفير المحاضرات مكتوبة على الصفحة المخصصة للمبادرة "معا لخطاب ديني مستنير" باسم "وعي".

وتستعرض "الوطن" تفاصيل المحاضرات وكيفية مشاهدتها وقراءتها أونلاين، كالتالي :

- تبدأ وزارة الأوقاف في طرح المحاضرات على موقع الوزارة يوم الأحد المقبل من هنـــا.

- توفر الوزارة المحاضرات بتقنية الفيديو على موقع الوزارة وعلى قناتها الخاصة على اليوتيوب من هنــــا، وتوفرها مادة مكتوبة على الصفحة الخاصة باللمبادرة "وعي" على موقع فيسبوك.

- يتم طرح محاضرة واحدة يوميا تتراوح مدتها من 40 إلى 60 دقيقة.

- يتم طرح المحاضرات على مدار 3 أيام فقط في الأسبوع.

- تشتمل الدورة التدريبية على مناقشة 3 كتب وهي: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية، إضافة إلى بعض المحاضرات الثقافية في المجالات المختلفة.

- تعد الدورة التدريبية عامة لجميع الأئمة وكل من هو معين على درجة إمام وخطيب وغير منتدب على وظيفية قيادية أو إشرافية والواعظات.