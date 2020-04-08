وكيل صحة دمياط لـ"الوطن": 22 من مصابين كورونا بالمحافظة تماثلوا للشفاء

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن 22 من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام، وهناك 11حالة أخرى قيد الخروج خلال الساعات المقبلة .

وأضاف، في تصريح لـ"الوطن" أن الوضع تحت السيطرة التامة. وقد تفقد "طلحة" مركز التعليم المدني وذلك لتخصيصه لعزل الحالات الإيجابية المصابة بفيرس كورونا دون أعراض مرضية ودون الحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي أو الدخول للعناية المركزة.

كما توجه طلحة إلى المدينة الشبابية بمدينة رأس البر، المقرر تخصيصها إلى الحالات المخالطة للحالات الإيجابية لحين الانتهاء من فترة العزل المقررة، وذلك اعتبارا من اليوم. رافقه كلا من وكيل المديرية ومدير إدارة الطب العلاجي ومدير إدارة التموين الطبي ومدير إدارة الجودة ومدير القوافل الطبية ومدير إدارة المستشفيات، ومدير المتابعة بالمديرية وحضر الفريق الطبي الذى سيباشر العمل في المكان وتسلموا أماكنهم استعدادا للعمل.