مدبولي يترأس ثالث اجتماعات "مجلس المحافظين" بـ"فيديو كونفرانس"

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، ثالث اجتماعات مجلس المحافظين التي تنعقد عبر آلية "الفيديو كونفرانس"، ونوافيكم بتفاصيل الاجتماع عقب انتهائه.

وكان رئيس الوزراء، أعلن عن تمديد فترة الحظر لمدة أسبوعين، حتى الثامنة مساءً، بدلًا من السابعة.

وترأس مدبولي، الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء، قبل قليل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وناقش فيه آخر مستجدات إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.