مشروعات طلاب أولى فنون جميلة بجامعه حلوان "أون لاين"

تقدم طلاب الفرقة الأولى بقسم التصوير، كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بمقرر التصميمات تحت إشراف الدكتورة أمنية حامد صقر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية، والفريق المعاون لها، بمشاريع "أون لاين"، عبارة عن رسم مكون من عناصر الطبيعة الصامتة بخامة من الألوان الجواش على ورق كانسون مساحته 50×35، وتلوين العناصر بأسلوب المونوكروم أو ما يسمى اللون الواحد، وهو ما يعني التلوين بالاعتماد على لون واحد بدرجاته، وذلك فى إطار الخطوات الجادة للتعلم عن بُعد التي اتخذتها جامعة حلوان.

وتقدم طلاب كلية الفنون الجميلة بالمشاريع أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة.

يهدف المشروع إلى أن يتعلم الطالب كيفية السيطرة على الدرجات الفاتحة والقاتمة داخل العمل الفني، حيث قام طلاب الفرقة الأولى بالتطبيق، وقدم الطلاب مشاريع معبرة عن مدى استيعاب الطلاب لفكرة المشروع، واعتمد التواصل بهذا المشروع على وسائل التواصل الإلكتروني المتعددة، ولذلك فإن الجهد المبذول فى هذا المشروع على هذا النحو كان كبيرا فيما يتعلق بشرح المشروع وتوصيل فكرته، بالإضافة إلى المتابعة مع الطلاب طوال فترة المشروع والتي استمرت نحو أسبوعين متتاليين، ومن ثم مرحلة تسليم الأعمال إلكترونيا.