الطوبجي يشكر العاملين بـ"البافارية".. ويتعهد بالإبقاء على حقوهم

وجه فريد الطوبجي رئيس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات وكيل العلامة الألمانية BMW، الشكر للعاملين في القطاعات المختلفة للمجموعة البافارية التي تضم عددًا من الشركات على ما أنجزوه خلال الـ18 عاماً الماضية.

وقال الطوبجي، للعاملين بالمجموعة، إن العنصر البشري هو أهم عنصر فى نجاح أي مؤسسة أو دولة.

وتابع: "بفضل العاملين وما حققوه من إنجازات، والتي لم يتوقعها أحد من قريب أو بعيد، جعل البافارية من كبرى الشركات، ليست على مستوى مصر فقط، بل الشرق الأوسط، وهو ما تحاكي به الصديق والمنافس" على حد تعبيره.

وواصل الطوبجي: "من هنا جاء دورنا لمساندتكم في ظل الظروف الصعبة الحالية"، متعهداً بالبقاء على كل العاملين في البافارية بشركاتها التابعة.

وأضاف أن المجموعة ستحتفظ بكل دخول موظفيها الشهرية بخلاف المميزات المتبعة بالشركات دون تغيير بغض النظر عن المستهدفات وذلك في ظل الظروف القهرية التي يمر بها العالم أجمع.

وتابع الطوبجي، أن مكتبه وهاتفه مفتوحان أمام كل العاملين، وذلك سواء لحل مشكلاتهم في العمل أو حتى المشاكل الخاصة، مضيفا "إننى على ثقة باننا سنعبر هذه المحنة معاً، وسنعود أقوى بكثير".