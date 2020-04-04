BMW توضح الطريقة الأمثل لتركيب صندوق أمتعة على أسقف سياراتها

نشرت شركة BMW المصنع الألماني للسيارات، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب مقطع فيديو توضح من خلاله كيفية تركيب صندوق سقف السيارة.

وأشارت الشركة، خلال الفيديو، إلى أن أقصى وزن حمولة لكل من أحجام صندوق BMW المختلفة، وأن طريق التحقق من دليل المركبة وصندوق السقف للحصول على أقصى حمولة للصندوق وأقصى حمولة لسقف السيارة.

ويجرى فتح صناديق سقف BMW من الجانبين لتحميلها بالأمتعة، وأيضّا لا بد من التأكد من توزيع وزن الأمتعة بالتساوي على طول الجزء الداخلي لصندوق السقف قدر الإمكان، إضافة إلى استخدم عيون الربط في صندوق السقف وأحزمة الشد المرفقة؛ لربط جميع الأمتعة معًا من أجل منع الحمل من التحول عند القيادة.