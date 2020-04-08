رئيس "المؤتمر": الإصلاح الاقتصادي أسهم في مواجهة كورونا باحترافية

أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن القضايا المهمة التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته على هامش تفقده للمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حظيت باهتمام الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وقال "صميدة" في بيان، إن الرئيس السيسي، طمأن المصريين وأكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر بما فيها فيروس كورونا، معلنا تأييد المصريين لرؤية الرئيس السيسي، بشأن استمرار قوى الشر والظلام والإرهاب في سياساتهم العدائية ضد مصر.

وطالب بضرورة أن نعي جمعيا، تأكيد الرئيس السيسي، أن مواجهة الأشرار لن تنته وأننا مصرون على أن نعيش أحرارا، داعيا الشعب المصري والإعلام إلى مواجهة جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا.

وتابع "صميدة" أن جاهزية القوات المسلحة وقدرتها الاحترافية في مساندة جهود جميع مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، يؤكد قدرة الدولة على مواجهة الفيروس، مؤكدا أن الرئيس السيسي، طمأن المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية، وأننا لدينا احتياطيات من السلع تكفي لعدة أشهر.

وأضاف أن نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري، مكنت الرئيس السيسي، من اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي استعرضها خلال كلمته لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات داخل الدولة، خاصة قطاعات السياحة والطيران والصناعة والزراعة والعمالة المؤقتة وغيرها، معربا عن ثقته التامة في تخطي مصر وقريبا لجميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والمهم هو التزامنا جميعا بتطبيق الحظر الكامل على أنفسنا.