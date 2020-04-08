مسلم عن مشهد تفقد السيسي عناصر الجيش: نموذج للتعامل في هذه الفترة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنّ تفقد الرئيس عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، أمس، كان نموذجًا لكيفية التعامل والاجتماع والعمل وفق الاحتياطات المناسبة، في ضوء الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مسلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة TEN: "كانت هناك مسافات بين الحضور، والكل ارتدى الكمامات، وتمت عملية التعقيم قبل الدخول، كلها أمور من حيث الشكل تفصح عن الطريقة الأمثل لكيفية التعايش مع هذه الظروف".

وتابع رئيس تحرير جريدة "الوطن": "لأول مرة بنشوف الرئيس السيسي لابس كمامة، والناس كلها على بعد والمسافات بينهم كبيرة، ومحدش بيسلم على حد بالإيد، والعدد كان قليل جدًا، وده مشهد طبيعي المفروض يكون عليه الناس".