سفير بريطانيا يشكر الرئيس السيسي على مساعدته في عودة 13 ألف سائح

أعرب السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز، عن امتنانه للرئاسة المصرية على الرسالة التي بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، متمنيًا له الشفاء العالج.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، رون دومينيك راب، عن امتنانه للحكومة المصرية لما أبدته من مرونة وكفاءة في المساعدة على عودة أكثر من 13 ألف سائح بريطاني خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية سامح شكري، قال وزير الخارجية البريطاني، إنَّ التعاون الممتاز بين البلدين خلال الأسابيع الماضية؛ كان مثالًا على نوع الشراكة المتفق عليها بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء جونسون عندما التقيا في لندن يناير 2020.