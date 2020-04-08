أهالي المعتمدية يروون تفاصيل العزل: المشهد مؤسف والزحمة مالية البلد

أعلنت محافظة الجيزة، أنّه حرصا على سلامة المواطنين ستفرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، اعتبارًا من اليوم 7 / 4 /2020 بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة، لمدة 14 يوما، حفاظا عليهم وذويهم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

محمد نصار، أحد أهالي قرية المعتمدية في الجيرة، قال إنّه في تمام السابعة من مساء أمس وصلت مأمورية مكونة من حكمدار المنطقة بمديرية أمن الجيزة ومجموعة من سيارات الأمن المركزي، لإغلاق المداخل والمخارج الرئيسية للقرية بالكامل، ثم بعدها صدر قرارا من محافظة الجيزة بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما بداية من مساء أمس، على كامل القرية.

وتابع نصار لـ"الوطن"، أنّه رغم القرار إلا أنّ ما يشهده الشارع اليوم يوضح عدم تطبيق الحظر بالمعنى الحرفي والمفهوم للحظر والحجر الصحي، خاصة في شارع السوق بالقرية حيث الزحام الشديد وتكدس المواطنين، وشارع سكة الحاج على الأمر ذاته، وأيضا شارع جمال عبدالناصر وشارع الملعب.

وأوضح أنّ هناك العديد من الأسر الملتزمة بقرار فرض الحجر الصحي، لكن مع وجود عدد من غير ملتزم في الشارع، يعرض الأهالي للخطر، مشيرا إلى أنّ المشهد الحالي مؤسف للغاية لعدم التزام الأهالي بعدم النزول، فضلا عن عدم التزام المحلات التجارية بالإغلاق.

وقال عبدالرحمن أنور، واحد من أهالي المعتمدية، إنّه علم أمس بموضوع العزل، وأخبره زميل بالقرية رصد 8 حالات، وبعدها بساعات انتشر فيديو لسيارات الشرطة تمر في المنطقة للإعلان عن العزل، من "الدائري في اتجاها للمعتمدية".

وتابع أنور لـ"الوطن"، أنّه رغم التحذيرات إلا أنّ الأهالي غير ملتزمين وقرية المعتمدية تشهد حالة من الزحام، في الأسواق وذلك منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أنّه يحاول بكل الطرق.

وقال فاروق عبدالمنعم، إنّ الوعي كان من جانب الأهالي، لكن لم يكن هناك مسؤول أو جهة تعمل على توعية الناس سواء جهة حكومية أو تنفيذية أو أحزاب وسط حالة من الجهل عدم الوعي واستخدام الأزمة والوباء للمصالح الشخصية.

وتابع عبدالمنعم، أنّ حالة الهلع في الإعلام خوفت الناس، وفي حالة ارتباك نظرا لأن الموضوع مستجد وصعب بالنسبة للأهالي خاصة أنّ القرية في منطقة أرياف، قائلا: "الناس دي عمرنا ما شوفناهم غير لما اتفرض الحجر امبارح بالليل، وحاليا بيتكلموا عن لسانا".

من جانبه، قال محمد مدحت المحامي مساعد أمين شءون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، منسق المعتمدية لمبادرة الرئيس لزرع مليون شجرة مثمرة، إنّ المسؤولين يحاولون الإبلاغ عن العزل وفرضه من خلال النشر عبر الصفحات الخاصة بالمنطقة، ونشرت توعية وبتوضح للناس، وتم إغلاق النشر عن الموضوع إلا لإدارة الصفحات فضلا عن خروج عمدة البلد في ڤيديو لدعوة الناس بالالتزام بالمنازل وتم توفير سيارات تجول بشوارع المعتمدية للتوعية و توضيح الأمر فضلا عن كلمة الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ.

وتابع مدحت لـ"الوطن"، أنّ "الناس مش مستوعبة وخايفة يحصل أزمة في السلع، وبيحاولوا ينزلوا الأسواق لشراء مخزون، لكن هناك حملات من مجلس المدينة في وجود نائب المحافظة لإخلاء شارع السوق ومحاولات التوعية بكل الطرق".