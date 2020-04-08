الأوقاف عن إلغاء صلاة التراويح بالمساجد بسبب كورونا: لكل حادث حديث

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ومسؤول غرفة إدارة الأزمات بوزارة الأوقاف، إنّ الوزارة اتخذت عدة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة كورونا، بداية من غلق دار المناسبات والمساجد وتعليق العمل بالكتاتيب والمدارس العلمية ودورات المياه، موضحا أنّ قرار تعليق الفعاليات الاجتماعية بشهر رمضان جاء حفاظا على الروح البشرية.

وأضاف رئيس القطاع الديني، خلال لقاءه على قناة extra news، أنّه بالنسبة لإلغاء صلاة التراويح أو الإفطار في رمضان بسبب فيروس كورونا فلكل حادث حديث، وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدر إليه من وزارة الصحة.

ولفت طايع إلى أنّه يمكن الاستعاضة بخطبة الجمعة ببرامج تثقيقية وتوعوية "أون لاين" عن طريق الواعظات والأئمة، موضحا أنّ موائد الرحمن قد لا تؤتي ثمارها حاليا لأنها تحدث تدافع وتزاحم وهذا يخالف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فتم تعليق الفعاليات والاستعاضة عن الطعام بأن يكون بالمال أفضل في هذه المرحلة، مطالبا المواطنين بتعجيل تقديم زكواتها قبل رمضان ولا تنتظر زكاة الفطر.