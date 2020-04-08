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نجلاء بدر تنفي وجود أي حساب لـ ياسر جلال على السوشيال ميديا

الفنانة: النجم طلب مني أحذركم

كتب:

ياسمين محمود
04:39 م | الأربعاء 08 أبريل 2020
نجلاء بدر

نجلاء بدر

نفت الفنانة نجلاء بدر، وجود أي حساب للفنان ياسر جلال عبر السوشيال ميديا، وذلك ردًا على سؤال بعض متابعيها.

وقالت "نجلاء": "الناس اللي بتسألني كتير ياسر جلال ماعندوش اي أكونت لا فيس ولا إنستجرام ولا تيك توك، أرجوكم خدوا بالكم، ده بناء على طلب صديق العمر الجميل ياسر جلال إني أحذركم".

وتشارك نجلاء هذا العام ياسر جلال في مسلسل "الفتوة" المقرر عرضة في رمضان.

"الفتوة" من إنتاج شركة "سينرجي"، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين.