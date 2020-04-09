فداء يستغل الحظر في صنع عرائس لتوعية أطفال غزة ضد كورونا

شوارع المدينة تكاد تخلو من أبسط وسائل المعيشة الميسرة، لا سبيل للرفاهية بها، بعد أن حال جنود الاحتلال بينهم وبين مباهج الحياة، مشهد الظلام والسكون الذي يكسوها ساعات طويلة من الليل بفعل الحصار زادته أزمة فيروس كورونا الجديد، بعد إصدار قرارات بتقليل حركة التجوال في الشوارع، فأضحت الأسواق ومحلات البقالة الصغيرة هي الفسحة الوحيدة لأطفال غزة حين يخرجون بصحبة أهاليهم لشراء احتياجات البيت.

من هنا قرر الشاب فداء اللداوي، استغلال ساعات الحظر المنزلي في حياكة ملابس بشكل الشخصيات الكرتونية لاستخدامها في توعية الأطفال من طرق العدوى وسبل الوقاية.

باستخدام خامات بسيطة، وداخل منزله، يقضي الشاب المحب للأعمال التطوعية ساعات طويلة في خياطة ملابس بشكل شخصيات الكرتون الشهيرة، وحسب روايته لـ"الوطن" ،"صممت أشكال محبوبة للأطفال يلبسها الشباب المتطوع معايا على مداخل الأسواق والمحلات يستقبلوا الأطفال وهما جايين مع أهاليهم نقولهم معلومات بسيطة عن كورونا للتوعية وللترفيه من ناحية تانية".

"شخصيات الكرتون الشهير توم وجيري ومجسم يشبه فيروس كورونا تحت المجهر"، نماذج للملابس التي قام ابن مخيم النصيرات الفلسطيني بتصميمها للشباب المتطوع معه في المخيم، وانطلقوا في غير أوقات الحظر على أبواب المحلات يستقبلون الأطفال على أبواب المتاجر ويتجولون داخلها وسط فرحة كبيرة منهم.

عبارات التوعية من العدوى بالفيروس يحملها المتطوعون في المباردة للأطفال، عليها نصائح للوقاية من الإصابة،"هدفنا التوعية والترفيه للتخفيف عن أطفال غزة"، حسب قول اللداوي.