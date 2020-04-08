أبوشقة يطالب الأحزاب بدعم الدولة في أزمة كورونا: لا للخلاف السياسي

تماشياً مع جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وبعد أن أوفت بمسؤولياتها تجاه الأزمة وتحمل تداعياتها، طالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الأحزاب بضرورة التكاتف خلف الوطن وتجنب الخلافات.

قال أبوشقة لـ"الوطن"، إن الأحزاب عليها درو كبير في أزمة كورونا ومساندة جهود الدولة لمكافحة المرض من خلال دورها التوعوي للوقاية من الفيروس، والخدمي من خلال مساعدة الفئات التي تعتبر الأكثر تضرراً من الأزمة.

ودعا الأحزاب بتجنب الخلافات والتناحر السياسي، وتحمل مسؤولياتها بتركيز جهودها في دعم إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن هذا هو وقت مساندة الدولة واتحاد الرؤى والأفكار الحزبية في إطار مكافحة الوباء والحد من انتشاره في البلاد، مشيرا إلى أن حزب الوفد شارك التوعية للوقاية من المرض بجانب توفير سلع غذائية مطهرات ومواد التعقيم للمواطنين في جميع المحافظات.