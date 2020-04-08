منها عدم الملامسة.. خطوات التعامل مع موتى فيروس كورونا

أوضحت وزارة الصحة إجراءات التعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا وطريقة تغسيل وتكفين الدفن.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والاحتياطات التي يجب أن يتم تطبيقها أثناء التعامل مع جثث الموتى نتيجة فيروس كورونا.

الإجراءات الواجب اتخذها عند وفاة شخص بفيروس كورونا

عدم الملامسة.

الابتعاد عن الجثمان لمسافة لا تقل عن متر.

رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها، ونقله إلى ثلاجة المستشفى، على ترولي قابل للتنظيف والتطهير.

مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية.

إجراءات التكفين والتغسيل

يجب على القائم بالغسل ارتداء الواقيات الشخصية، وهي ماسك تنفسي عالي الكفاءة، وقفاز نظيف يغطي الرسغ، وعباءة سميكة تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، ونظارة واقية، وغطاء الرأس، وحذاء بلاستيكي وكويل الرقبة.

يمنع دخول من لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل.

وفي حالة الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من متر، وارتدائهم الواقيات المناسبة، كما يجب تغطية أجزاء الجسم التي يحدث منها إفرازات بضمادات غير منفذة.

إجراءات التعامل مع نقل الجثة

يجب أن تنقل الجثة داخل الكيس غير المنفذ للسوائل.

وضع علامة خطر الإصابة بالعدوى عليه.

يتم توضيح ذلك بالأوراق الرسمية.

يجب مراعاة أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير

لا يفتح الصندوق إلا بالمدفن.

إجراءات الدفن

عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة.

يجب الالتزام من يقوم بالدفن بارتداء الواقيات الشخصية.

يجب أن يتواجد أقل عدد ممكن عند دخول الجثة إلى المقبرة.

الالتزام التام بغسيل الأيدي بالكحول عند توافره لكل من تعامل مع المتوفى.

تنظيف وتطهير كل أسطح العمل التي تلامست مع الجثة بدءا من سرير المتوفى، وثلاجة حفظ الموتى، وأسطح سيارة الإسعاف، وصندوق نقل الموتى باستخدام المطهرات المعتمدة بوزارة الصحة كالكلور السائل بتركيز قو .