رئيس وزراء لبنان لمستغلي أزمة كورونا: لن نقبل المساس بالأمن الغذائي

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة لن تقبل المساس بالأمن الغذائي للمواطنين اللبنانيين وحدوث عمليات تلاعب من قبل التجار في أسعار بيع المواد الغذائية استغلالا للوضع المتعلق بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد دياب، على أن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة هو أمر لا تهاون فيه وبمثابة "خط أحمر"، مشيرا في تصريح له لدى قيامه بجولة في عدد من الأسواق التجارية ومحال بيع المواد الغذائية في العاصمة "بيروت"، إلى أن الدولة اللبنانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تستهدف السلع الغذائية الأساسية، وستتابع هذا الأمر عن قرب وتتخذ إجراءات متشددة إذا تطلب الأمر.

وأوضح دياب: "يجب أن تباع المواد الغذائية والسلع الأساسية في ضوء هامش الربح المعقول، وإذا لم تكن محاضر الضبط التي تُحرر ذات قوة ردع كافية لهؤلاء المتلاعبين والمخالفين، فسنزيد من الإجراءات التي تحمي المواطن، ولدينا القدرة على التعامل بشدة حينما يتطلب الأمر".

وأشار دياب، إلى أنه لم يجد خلال جولته أي زيادات في أسعار بيع السلع والمواد الغذائية تتجاوز الحدود المقبولة، موضحا أن وزارة الاقتصاد ستزيد من أعداد فرق العمل التي تتولى التفتيش والضبط بحق من يقومون برفع الأسعار بصورة تتسم بالمبالغة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على وضعها، ستتضمن تقديم الدعم والمساعدة في سبيل تشجيع الإنتاج المحلي وتنشيطه، وذلك لخفض الاستيراد من الخارج قدر الإمكان، لا سيما وأن لبنان يستورد سنويا بما قيمته 18 مليار دولار في حين أن مجمل التصدير في حدود 3 مليارات دولار فقط.