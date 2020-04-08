طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة ومتوسطة وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الحالة الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على كلًا من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية والشرقية ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة يوم الجمعة لتشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة إلى نشطة، خاصة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد لـ"الوطن"، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض يوم السبت لتكون أقل من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

ونصح "شاهين" المواطنين متابعة النشرات الجوية باستمرار والحذر الشديد أثناء تخفيف الملابس، نظرًا لأن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أقل من معدلاتها الطبيعية، حيث تقل بقيم من 3 إلى 4 درجات مئوية خلال ساعات النهار، وتنخفض إلى 11 أو 12 درجة مئوية خلال فترات الليل، مع استمرار نسمات الهواء الباردة خلال ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

متوسط درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الوجه البحري والقاهرة: العظمى من 26 إلى 30، والصغرى من 12 إلى 15.

السواحل الشمالية: العظمى من 22 إلى 25، والصغرى من 12 إلى 15.

مدن الجنوب: العظمى من 30 إلى 36، والصغرى من 16 إلى 19.