الأرصاد: أمطار خفيفة بمناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يكون معتدل نهارا لطيف ليلا، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 23 والصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 21 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 28 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 26، والصغرى 15

جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 24

مكة العظمى 40 والصغرى 25

المدينة المنورة العظمى 39 والصغرى 22

الرياض العظمى 38 والصغرى 25

بغداد العظمى 30 والصغرى 18

غزة العظمى 20 والصغرى 23

القدس العظمى 18 والصغرى 8

بيروت العظمى 19 والصغرى 14

الدوحة العظمى 32 والصغرى 24