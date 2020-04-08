نائب المعتمدية: لجنة لإدارة الأزمة داخل القرية بعد تطبيق الحجر الصحي

دعا النائب علاء والى عضو مجلس النواب عن مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، أهالي قرية "المعتمدية" والتي جرى فرض حجر صحي تام عليها، إلى الالتزام بالمنازل والتباعد لدرء تفشى المرض وانتقاله من المصابين إلى غير المصابين.

وقال "والي"، في تصريحات لـ"الوطن": محافظ الجيزة ووزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة تقدم كل وسائل الدعم لهذه القرية للخروج بها إلى بر الأمان، مبينا أن عدم التزام سكان القرية واختلاطهم فى الأفراح والمآتم كان وراء انتشار المرض، والذى وصل إلى ذروته رغم متابعة الموقف لحظة بلحظة من وزارة الصحة منذ اكتشاف الحالات الأولى المصابة بمرض فيروس كورونا.

وأوضح "والى" أن الدولة تقوم بدورها في حماية أهالي المعتمدية بكل جد، والمطلوب الآن التكاتف للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. وقال: "هناك لجنة لإدارة الأزمة منا كنواب للشعب والمحافظة".