الأمن في موسكو يفتش 5 مرافق طبية بعد أنباء عن تفخيخها بمتفجرات

أعلنت إدارة الطوارئ بالعاصمة الروسية موسكو، أن رجال الأمن شرعوا بفحص خمس مؤسسات طبية في موسكو على خلفية ورود أخبار مجهولة المصدر عن تفخيخها.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان لهذه الإدارة بأنها تلقت رسائل مجهولة بوجود قنابل وعبوات ناسفة في 5 مرافق طبية بالعاصمة موسكو.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن رجال الأمن يقومون حاليا بتفتيش هذه المرافق الطبية بدون إجلاء الموظفين والزوار.

ولم يحدد البيان ماهية المستشفيات والعيادات المقصودة وغيرها بالتفاصيل، وتلقت العديد من المرافق تهديدات بتفخيخها واتضح فيما بعد أن جميع التهديدات كانت رسائل كاذبة.