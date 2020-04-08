الطاقة الذرية: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والجمهور

قال الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن الهيئة تواصل عملها في مجال الكشف الإشعاعي وتعقيم المنتجات بالإشعاع وإنتاج وتصدير النظائر المشعة، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على استمرار الأنشطة الصناعية والتجارية فى البلاد حتى لا تتأثر خلال الفترة الحالية.

وأشارعبد الحميد، فى بيان له اليوم، إلى أن الهيئة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بها والجمهور المتعامل معها للحفاظ على صحة المواطن المصرى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وقامت هيئة الطاقة الذرية المصرية بتعقيم كافة منشآتها فى موقعى الهيئة بمدينة نصر وأنشاص إلى جانب صالة التشعيع الجامي بالإسكندرية.

وقامت هيئة الطاقة الذرية كذلك بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في مواقع الهيئة، بما لا يمس بمنظومة العمل داخل الهيئة ودورها المستمر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.