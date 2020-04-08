محمود التهامي: الإنشاد الديني يتسع ويشمل كل اللغات والثقافات

قال الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، إنه طوَّر الموسيقى التي لم تتغير منذ 1950، ولكنه ومع سرعة الإنترنت والانفجار المعلوماتي الذي شهده العالم قد أدى إلى تطوير الموسيقى لتناسب الفترة الحالية: "كل 50 سنة بتمر الموسيقى بتغيير".

وأضاف "التهامي" خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الإنشاد الديني يتسع ليشمل كل اللغات والثقافات على مستوى العالم وهو غير المقتصر على الثقافة العربية وحدها، وهو ما أنجحه في الوصول بالإنشاد الديني إلى مختلف دول العالم مع تعدد ثقافاتها، موضحا أنه قد نجح في تقديم الفن والهوية العربية ومعتقداتها من خلال أناشيده الدينية التي انتشرت في عدد كبير من دول العالم.

وداعب نقيب المنشدين مقدمي البرامج بقولهم: "أنا ميزانيتي مش قليلة، متطلعوش عليا إشاعة أني بطلع ببلاش".