 تونس: 55 إصابة بكورونا بين الأطباء والممرضين

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن إصابة 55 طبيباً وممرضاً بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"منذ انتشار هذا الوباء في تونس 2 مارس الماضي.

الصحة التونسية: شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة بالوباء

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن الإصابات تنقسم إلى 8 حالات وافدة و 47 حالة عدوى أفقية محلية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأشارت الوزارة التونسية، إلى أنها سجلت شفاء 25 حالة من بين 623 إصابة مؤكدة في تونس، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي تزايدا في الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.

وكان رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، قال في وقت سابق، إنّ الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".