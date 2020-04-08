عاجل.."الوزراء": المقالون يُطبق عليهم عقوبات البناء المخالف مثل المالك

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء اليوم استمع من المحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين عن أوضاع المحافظات فيما يخص فيروس كوورنا، بالإضافة لتقديم عرض عن موقف التعديات التي حدثت بالمحافظة على مدار الفترة الماضية "الناس استغلت انشغال الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وقالوا نبني بدون تراخيص".

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، أن كل محافظ عرض أمام رئيس مجلس الوزراء نسب التعديات ونسب الإزالة "رئيس الوزراء أكد ألا تأخذنا أي رحمة تجاه أي متعدي على أراضي الدولة، والنزول بالحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة".

وتابع سعد أن الأجهزة التنفيذية ووزارة الداخلية لن تتهاون مع المخالفين، ومحاضر المخالفين ستقدم للنيابة العسكرية، وسيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة لن يستثنى منها المقاول الذي يعمل في البناء المخالف.