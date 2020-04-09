تجنب الفتحات.. "كاسبرسكي" تقدم الطريقة الصحيحة لتعقيم الموبايلات

قدمت شركة "كاسبرسكي" المتخصصة في أمن المعلومات عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة خالية من فيروس كورونا المستجد، نظرًا لتكرار ملامستها بالأيدي على مدار اليوم.

وأفادت "كاسبرسكي" أنّه يمكن للفيروس الوصول إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي بطريقتين؛ إما من رذاذ سعال شخص مصاب على مقربة من الجهاز، أو من يدٍ لمست سطحًا ملوّثًا بالفيروس، قد يكون مقبض باب أو أزرار صرّاف آلي أو رفًا أو منتجًا في محل تجاري، أو ما شابه ذلك.

وتضمنت النصائح الآتي:

- تعقيم الهاتف المحمول عند العودة إلى المنزل إذا كان عليه الذهاب الإلى المتجر للحصول على السلع الأساسية، عن طريق كحول الإيثانول وكحول الأيزوبروبانول وبيروكسيد الهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم.

- يعتبر كحول الأيزوبروبانول أقل تسببًا بالضرر لطلاء الشاشة، الذي يسمح للأصابع بالانزلاق عليها دون تغطيتها بالبصمات، مما يجعله المفضّل للاستخدام في التعقيم برشه ومسحه أو ضمن مناديل مبللة.

- يُفضّل عدم استخدام الإيثانول وبيروكسيد الهيدروجين إلا عند عدم توفر الأيزوبروبانول، إذ يمكن لهذه المنتجات مع الاستخدام المتكرر، وأحيانًا من مرة واحدة، أن تسبب الضرر للطلاء المضاد للدهن.

- يفضل أن يتراوح تركيز الكحول بين 70 و80%، نظرًا لأن الكحول النقي يتبخر بأسرع مما ينبغي للحصول على أفضل نتيجة للتعقيم، وكلما قلّ التركيز قلّت كفاءة المنتج في قتل الفيروسات، لذا ينبغي ترك محلول التطهير على السطح لنحو دقيقة لضمان فعاليته.

- يراعى عدم صب السائل المعقِّم في فتحات التوصيل والشحن في الهاتف الذكي، حتى لو كان مقاومًا للماء، ويمكن الاكتفاء بنقع قطعة من القطن في السائل ومسح جوانب الجهاز بها بعناية ودقة ودون ضغط قوي.

- وتنصح الشركة استخدام نفس أدوات التعقيم على جميع الأدوات المستخدمة مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك.