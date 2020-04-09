يمنح صاحبه تأمينا على الحياة.. تفاصيل حساب المواطن للشركات من البريد

يقدم البريد المصري لعملائه من الشركات حساب المواطن، وهو حساب توفير تعاوني يمنح صاحبه ميزة التأمين على الحياة، بالإضافة إلى منحه فائدة على مدخراته في مقابل مبلغ ثابت شهري (50 جنيها شهرياً) حيث يتم إيداع مبلغ 39 جنيها في حساب المواطن والتي سيتم رأسملتها يومياً وسيتم تحويل مبلغ 11 قيمة القسط الشهري التأميني.

وتقدم "الوطن" فيما يلي تفاصيل حساب المواطن للشركات، وفقا لما أعلنته هيئة البريد المصري، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط وأحكام حساب المواطن للشركات من البريد المصري

ـ يمكن فتح الحساب للعملاء الحاليين، والجدد.

ـ يمكن فتح الحساب للأفراد الذين يتلقون مساعدات خيرية.

ـ لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء دون 18 عاماً.

ـ لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء أكبر من 59 عاماً.

ـ يسمح فقط بحساب واحد لكل فرد.

رسوم فتح حساب المواطن للشركات من البريد المصري

ـ لا توجد رسوم لفتح حساب المواطن للشركات.

مميزات حساب المواطن للشركات

ـ إمكانية الحصول على الراتب الشهري من خلال تحويل الراتب على حساب الجاري بدون عائد.

ـ يمكن إصدار دفتر شيكات للعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات بناء على طلب العميل.

ـ خدمة متابعة الحساب أون لاين.