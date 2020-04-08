أستاذ للفنون يناشد "الثقافة" بتبنى مبادرة لدعم المتضررين من كورونا

دعا الدكتور سميح شعلان، أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وزارة الثقافة، لطرح مبادرة للعاملين في الوزارة للتبرع لصالح العمالة المؤقتة، معلنا عن استعداده للتبرع بجزء من راتبه لصالح العمالة المؤقتة، كما دعا أعضاء هيئات التدريس للمساهمة فى دعم المتضررين من ظروف وقف العمالة المؤقتة بسبب أزمة كورونا.

وقال "شعلان" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا على استعداد تام أن يقتطع 10% من راتبي لصالح العمالة اليومية أى عدد من الشهور حتى تنتهى هذه الأزمة، أتمنى أن يبادر الزملاء أعضاء هيئات التدريس والأصدقاء القادرون على فعل الخير، وجميع الراغبين في ذلك، بتسجيل أسمائهم، ويقوم القائمون على الحسابات بتدبر الأمر لتنفيذ تلك الرغبات".

وأشار "شعلان" إلى أن الوطن في حاجة للجميع ليس هذا تفضلا مني، بل إن كل ما لدينا من فضل الله علينا، فالمال مال الله والناس مستخلفون فيه، أرجو أن يرشدني أحد إلى الكيفية التى يتم بها هذا الأمر، أتمنى أن تبدأ وزارة الثقافة في طرح تلك المبادرة على العاملين فيها، وبغير إجبار، لأن فعل الخير اختيار.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وذلك للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.