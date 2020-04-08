عيد ميلاد وقت الحظر.. مفاجأة من شرفة البيت لابن الشهيد أحمد شحاتة

بينما تجاوزت عقارب الساعة السابعة مساء، والتزم الجميع بمنازلهم اتباعا لقرارات الدولة بحظر التجوال المطبق من السابعة حتى السادسة من صباح اليوم التالي، انطلقت أصوات الموسيقى والغناء من السيارات التي تجوب الشوارع بالأغاني الوطنية في فترات الحظر بمنطقة مصر الجديدة، تنادي باسم "وليد" ابن الشهيد البطل أحمد شحاتة، احتفالا بعيد ميلاده الثامن على نغمات الأغاني الوطنية، "اتفاجئنا كلنا بالأغاني وبينادوا اسمه من الشارع طلع يشوفهم من الشباك وكان مبسوط ومتفاجئ"، تقول رحاب عبدالغني، والدة الطفل وليد وزوجة شهيد القوات المسلحة، أحمد شحاتة، لـ"الوطن".

7 أبريل هو يوم ميلاد وليد ابن الشهيد أحمد شحاتة الذي استشهد خلال تأدية مهام عمله في 25 فبراير الماضي، ونظرا لظروف الحظر المقرر حاليا في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا الجديد، قرر زملاء الشهيد مفاجأة ابنه الصغير بالاحتفال بعيد ميلاده الأول دون حضور والده، وحسب وصف زوجة الشهيد، "اتفاجئنا بزمايل الشهيد من دفعته جايين يحتفلوا بعيد ميلاد وليد وفي نفس اللحظة سمعنا صوت العربيات والأغاني الوطنية من تحت البيت بتنادي باسمه في الميكرفون وبتقوله كل سنة وانت طيب مفاجأة منهم عشان يفرحوه".

لحظات الاحتفال لم يستوعبها الصغير وليد، عبر عنها فقط بملامح فرح شديد ارتسمت على وجهه حين رأى"تورتة" عيد الميلاد والهدايا وصورة والده الشهيد على إحدى السيارات، بعد أن ذهب مسرعًا ليرى الاحتفال من شرفة المنزل قبل أن يهرول إلى الشارع ليشاركهم الاحتفال وسط تصفيق سكان المنازل المحيطة.

"وليد وأخته حبيبة مبسوطين جدا بالموقف الجميل ده"، استكملت زوجة الشهيد أحمد شحاتة حديثها عن اللفتة الإنسانية التي بادر بها زملاء الشهيد وقادة السيارات التي تطوف بالأغاني الوطنية المتواجدين في الشارع، مؤكدة أن الموقف رغم بساطته أسعدهم كثيرا بخاصة في وسط الظروف الحالية وعدم تمكنهم الاحتفال بعيد ميلاد الصغير بشكل أوسع.