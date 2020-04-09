مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 9 أبريل، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:06

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء 07:38

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء 07:45

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:05

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء 07:40

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:03

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء 07:39

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:04

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء 07:38