مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الخميس 09 أبريل 2020
تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 9 أبريل، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:06
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:18
أذان العشاء 07:38
مواقيت الصلاة في الأسكندرية
أذان الفجر 04:09
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:25
أذان العشاء 07:45
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:05
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:20
أذان العشاء 07:40
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:03
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:19
أذان العشاء 07:39
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:04
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:18
أذان العشاء 07:38