رئيس "اتصالات البرلمان": المرحلة الحالية لا تحتمل الشائعات

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، إن المرحلة الحالية لا تحتمل الشائعات في مواجهة كورونا، مطالبا بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال النائب في بيانه اليومي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن القليوبية سجلت اليوم 7 حالات إيجابية جديدة منها 5 من أسرة واحدة ببهتيم وطفلة عمرها 4 سنوات وجرى نقلهم إلى الحجر الصحي منذ قليل بجانب وفاة حالة لعامل عمره 54 عاما بحجر صحي قها وشفاء وخروج 8 حالات تعافي.

وأضاف أن حالات الأسرة الواحدة المصابة اليوم هي الأم 56 عاما، وبناتها طالبتان 14 عاما و17 عاما، وشقيقهما عامل 19 عاما، وابنة عمهم ربة منزل 24 عاما، وطفلة 4 أعوام، مقيمين بهتيم وجميعهم مخالطين لحالات سبق إصابتها وكانوا في العزل وحالة لسيدة من القناطر الخيرية وكانت مخالطة ولا يوجد أي حالات في مراكز أخرى إيجابية.

كما أكد النائب أن هناك 28 حالة من القليوبية بالعزل لحين ظهور العينات الخاصة بهم من مراكز بنها وشبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وحجزهم في العزل كإجراء احترازي.