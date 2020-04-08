شعراوي: تنفيذ 3022 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة وأراض زراعية

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وأعلن "شعراوي" أن المحافظات نجحت في تنفيذ 3022 قرار إزالة للتعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي وأملاك الدولة ومخالفات المباني.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأشاد "شعراوي" بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف المهم الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر حركة المواطنين.

وطالب "شعراوي" المحافظين باستنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر، وعلى مدار اليوم، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار اليوم، جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.