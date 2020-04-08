  الاتحاد الأوروبي: 75 مليون يورو لدعم الجزائر لمواجهة كورونا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي، عن تقديم 75 مليون يورو مساعدات مالية إلى الجزائر لمساعدتها في محاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال فاريلي - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "عبرت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الجزائر واستعداده لتلبية الاحتياجات العاجلة في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف المفوض الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص مساعدة مالية قدرها 75 مليون يورو للجزائر لدعم الصحة العامة.

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا المستجد بالجزائر جمال فورار، أعلن في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بـ"كوفيد 19" بالبلاد إلى 1572 حالة إصابة، و205 حالات وفاة.

اللواء شنقريحة: الجيش مستعد لدعم المنظومة الصحية لمواجهة الوباء

من جانبه،أكد رئيس الأركان الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، اليوم، ضرورة الاستعداد التام لقطاع الصحة العسكرية لدعم المنظومة الصحية في البلاد والوقوف إلى جانب الشعب الجزائري لمكافحة انتشار كورونا المستجد.

وقال اللواء شنقريحة في تصريحات، إن "الصحة العسكرية لها خبرة طويلة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي شهدتها بلادنا، مثل زلزال الأصنام وبومرداس وفيضانات باب الوادي"، معتبرا أن "الأمن الصحي هو جزء من الأمن العام بمفهومه الشامل".

وأشاد اللواء شنقريحة، بالجهود التي يبذلها كل كوادر وموظفي المستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش" بعين النعجة، و"قدم باسمه الخاص وباسم الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم كافة عناصر الجيش الشكر والتقدير للأطباء وكوادر المستشفى للتضحيات التي تقدمونها والجهود المضنية التي يبذلونها خاصة منذ بداية انتشار هذا الفيروس".

وأوضح رئيس الأركان الجزائري، أن "هذه الجهود المخلصة المبذولة ليست غريبة عن أحفاد مجاهدي جيش التحرير الوطني، إبان الثورة التحريرية المظفرة، حيث تمكن المجاهدون الأطباء والممرضون وقتها، وبإمكانيات بسيطة، من أداء واجبهم المقدس على أكمل وجه، ونجحوا نجاحا باهرا في علاج، ليس فقط الجرحى والمصابين من جنود جيش التحرير الوطني، بل امتد ليشمل سكان القرى المعزولة في الجبال، والصحاري وعلى الحدود، من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة للنساء والأطفال والشيوخ".