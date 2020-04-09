  الأمم المتحدة تدعو لمساعدة الدول العاجزة عن مواجهة كورونا

دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى مساعدة ورفع كفاءة الأنظمة الصحية للدول العاجزة عن مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وإمدادها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية لمجابهته.

وقال دوجاريك ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" مع الإعلامية أمل رشدي، عبر الأقمار الصناعية من نيويورك بث مساء اليوم، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب انتشار كورونا المستجد وتدعو دول العالم إلى تعاون علمي جماعي للتوصل إلى لقاح مضاد للوباء والقضاء عليه من أجل إنقاذ العالم من أزمة إنسانية لم تحدث منذ عقود.

دوجاريك: جوتيريش حذر من تأثير كورونا على مناطق النزاعات

وأشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر من تأثير كورونا المستجد على المناطق التي تشهد نزاعات، قائلا :" لقد حان الوقت لإنهاء الصراع المسلح والتركيز معا على معركة حياتنا الحقيقية" للقضاء على هذه الجائحة التي أصبحت تهدد العالم بأسره.

وأوضح المتحدث الاممي، أن جوتيريش دعا كافة الدول لبلورة رؤية مشتركة ووضع خطة تضامنية لمواجهة كورونا المستجد والمنتشر حول العالم.

وتابع دوجاريك قائلا، إن الأمم المتحدة تدعم المبادرات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحاول التوسط لإنهاء النزاعات في دول من بينها سوريا واليمن وليبيا، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات إنسانية لملايين المدنيين.