"تجمعوا في فرح ومأتم وبينهم مصابين".. أسبب فرض حجر صحي على أهالي المعتمدية

قال النائب علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن ما حدث في قرية المعتمدية من انتشار لفيروس كورونا يرجع في البداية لتواجد عدد من أهالي القرية في فرح ومأتم، وخرج من الفرح حالتان مصابتان بالفيروس، الأول توفي والثانية توجد في العناية المركزة، ومن المأتم حالتان ولكنهما توفيتا، إلى أن وصلنا لوجود 9 حالات إيجابية والحصر تم عن طريق وزارة الصحة الذي نتج عن حوالي 200 مخالط فكان لا بد من فرض الحجر الصحي حتى لا تتوسع دائرة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه كان لا بد من اتخاذ هذا القرار وهو صائب حتى يتم عزلهم عن بقية القرى لأننا دائرة تعدادها 500 ألف نسمة، وقرية المعتمدية فقط 100 ألف نسمة لأنها تبدأ من الدائري وحتى الصحراوي ولا نريد للأمور أن تتجاوز.

وتابع أن بعض المواطنين حاول الخروج اليوم وحدوث بعض المناوشات ولكن تم احتواؤهم، ونحن على تواصل دائم بعمدة القرية، مؤكداً أن شباب القرية يقوم بدور إيجابي جدا للحفاظ على صحة الأهالي من خلال توصيل الطلبات لبيوت كبار السن وعمل دليفري لكل شيء بدون أجر، وشراء خضار وبيعه بسعر الجملة.