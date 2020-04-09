"هنا المعتمدية إليكم أخبار كورونا".. راديو شبابي لصوت القرية المعزولة

انضمت قرية المعتمدية في محافظة الجيزة، إلى قائمة القرى التي فرض عليها حجر ذاتي، بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين سكانها.

وقالت محافظة الجيزة إنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد تم فرض حجر صحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من مساء الثلاثاء، ولمدة 14 يوماً حفاظاً عليهم وذويهم.

"أنا شاب من طين وصلب قرية المعتمدية، فأنا أعشق الإخراج والتعليق الصوتي وأقوم بتصوير القرية بمناظرها الطبيعية بأهلها، الذين أنقل أفراحهم وأحزانهم وأشاركهم كل اللحظات الخاصة بهم، وأعد تقارير عن الأهالي وأبثها على راديو الإنترنت"، حسب حديث أحمد يحي، مؤسس راديو المعتمدية لـ"الوطن".

وأضاف يحي: "أسست الراديو بالجهود الذاتية ولم أقبل أي مساعدة من أي شخص حتى لا أحسب على أحد، واستضيف الكوادر والشباب المتميزين من أبناء القرية، وكل ما أقوم به أنني أنزل للشوارع في القرية وأصور الفيديوهات وأعود إلى المنزل أمام جهاز الصوت والكاميرا وأبدأ في بث الحلقات المختلفة".

وتابع: "أقوم بتحويل بيانات الصحة العالمية وبيانات وزارة الصحة والسكان، إلى أرقام وأشرحها بطريقة مبسطة لأهالي القرية، ونشرة توعية لهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

واختتم يحي حديثه لـ"الوطن": "التوعية هي الأساس القائم عليها الراديو لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته على المواطنين في مختلف دول العالم، وعزل قرية المعتمدية بعد ظهور العديد من الإصابة بالفيروس، فالراديو ينقل نبض الشارع، ويتيح لهم الفرصة بالتفاعل مع العمدة الذي يجيب عن جميع الأسئلة الشائعة التي يريد الأهالي معرفة إجاباتها".