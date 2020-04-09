حظك اليوم الخميس 9-4-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الميزان بأناقتها وحسها المرهف، كما أنها تهنم بالمظهر الخارجي للأشياء، تقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.