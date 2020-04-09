رغم خلعها له.. الدراما تجبر حلا شيحة على ارتداء الحجاب للمرة الثانية

تعود الفنانة حلا شيحة للظهور للمرة الثانية في الدراما، هذا العام بمسلسل "دهب عيرة" مع الفنانة يسرا، وذلك بعد ظهورها الأول بعد عودتها من الاعتزال العام الماضي بمسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان.

حلا شيحة التي كانت قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ أكثر من 12 عاما ثم خلعته، عادت مرة أخرى للدراما وأجبرت خلال مسلسلها الماضي "زلزال" ومسلسلها الجديد "دهب عيرة" أن ترتدي الحجاب وفقا للسياق الدرامي للعمل.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.