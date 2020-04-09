ارتفاع وفيات كورونا في اليونان إلى 83 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة اليونانية، في بيان أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 83 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

الصحة اليونانية: إجمالي عدد الإصابات ألف و884 حالة

وتم تسجيل 52 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات ألف و884 حالة إصابة، 57% منها من الرجال، وأشارت الصحة اليونانية، إلى أن 84 مريضا الأن تحت أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة، 77% منهم في حالة خطيرة، ويبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما.

وأجرت السلطات الصحية اليونانية أجرت 32 ألف و582 اختبارا للكشف عن كوونا المستجد على مستوى اليونان.