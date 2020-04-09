"أهل مصر": توريد أجهزة تنفس صناعي ووحدات رعاية مركزة للمستشفيات

قالت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إنه نظراً للوضع الذي تمر به البلاد قررنا كمؤسسة مجتمع مدني مساعدة الدولة بقدر الإمكان في مجال مكافحة فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19، لافتة إلى أن المؤسسة عملت على 3 محاور، المحور الأول يتمثل في توريد الأجهزة الطبية سواء وحدات عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي أو أشعة مقطعية للمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأضافت السويدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن المحور الثاني يتمثل في أنهم أول من أسس مبادرة "تأمين الجيش الأبيض مسؤوليتنا" وكان هدفها تأمين الأطباء، التمريض، الطاقم الطبي، والعاملين في المستشفيات ضد العدوي من الفيروس بالملابس والمستلزمات الوقائية وتم التعاقد مع مصانع مصرية كانت تصدر إنتاجهم للخارج ومع وقوف التصدير تم أخذ المنتجات بالكامل بالإضافة للتعاقد مع شركتين لعمل واقي للوجه.

وأعربت عن فخرها بأن جميع الملابس الوقائية صناعة مصرية والقدرة على تشغيل المصانع في وقت قد يكون معظم المصانع متوقفة عن العمل وفي الوقت نفسه قدرنا على توريد هذه المستلزمات لعدد كبير من المستشفيات على مستوي الجمهورية "الفيوم 5 مستشفيات هناك منها الحميات، الصدر، الجامعي، مستشفي الفيوم العام وتركيب وحدتين عناية مركزة، وبني سويف الحميات، الصدر، الجامعي، المنيا توريد 3 غرف وحدات عناية مركزة في مستشفي المنيا الجامعي بالإضافة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، القاهرة حميات الجيزة، العباسية، إمبابة، صدر العباسية وإمبابة، معهد القلب، معهد الأورام، القصر العيني، المبرة".

وتابعت، أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فضلاً عن أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، التضامن الاجتماعي، الهلال الأحمر المصري لتحويل 3 مباني مملوكة للسويدي إلى مستشفيات حجر صحي طوال فترة الكورونا بطاقة إستيعابية 500 سرير لمحاولة مساعدة الدولة المصرية.