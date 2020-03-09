بروتوكول تعاون بين مؤسسة "أهل مصر" وأكاديمية الفنون لدعم ضحايا الحروق

وقعت مؤسسة "أهل مصر للتنمية"، اليوم، برتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون، وذلك لإقامة ندوات توعوية في مختلف معاهد الأكاديمية لنشر الوعي بخطر الحروق ودور أهل مصر في التصدي لها.

ويعكس البروتوكول، مسؤولية الطرفين تجاه تحسين وتعزيز المجتمع وتحسين حياة أفراده، في إطار خطتها لنشر الوعي بمخاطر الحوادث والحروق على أوسع نطاق،

وقع الاتفاقية، كل من الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "أهل مصر للتنمية"، والدكتور أشرف ذكي رئيس أكاديمية الفنون.

هبة السويدي: إنتاج مقتطفات درامية للتوعية ضد حوادث الحروق والتنمر والعنف ضد المرأة

وقالت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "أهل مصر للتنمية"، إنَّ الهدف من توقيع البروتوكول هو التوعية بأهمية قضية الإصابة بالحروق، وأثرها الاقتصادي، والاجتماعي والنفسي على ضحايا حوادث الحروق.

وتابعت "السويدس"، أنَّه جرى الاتفاق مع رئيس أكاديمية الفنون على تضمين البروتوكول مشاركة مواهب أكاديمية الفنون من كتابة وتأليف، وإخراج، وتمثيل وغناء، بما يخدم قضية الحروق فنياً، وإنتاج مقتطفات درامية للتوعية ضد مخاطر حوادث الحروق والأضرار الناتجة عنها مثل التنمر والدمج والعنف ضد المرأة والآمن والسلامة،وذلك مشاركة إنسانية إنطلاقاً من أكاديمية الفنون.

وتابعت أنَّ ذلك يأتي إيماناً بمفهوم وقيمة المسؤولية الاجتماعية في دعم المجتمع المحلي وبصفة خاصة المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية والإجتماعية، وكون أ"هل مصر" مؤسسة خيرية غير هادفة للربح.

هبة السويدي: اعتماد الأكاديمية كراعي لحقوق ضحايا الحروق في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

وأضافت "السويدي" أنَّه جرى الاتفاق على اعتماد الأكاديمية كشريك استراتيجي وراعي لحقوق ضحايا الحروق في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إلى جانب دعم مؤسسة "أهل مصر" بزيارات النجوم والوجوه الشابة لموقع المستشفى والتعرف على حجم كارثة الحروق في مصر.

وأوضحت أنَّها لمست اهتمامًا من الأكاديمية ورئيسها لدعم المجتمعات المدنية والعمل الإنساني والإجتماعي، وهو ما دفع مؤسسة "أهل مصر" لتوقيع البروتوكول كخطوة جادة لإعادة دمج مصابي الحروق، وخاصة من الأطفال منهم في المجتمع ومساعدتهم لاستكمال حياة طبيعية دون التعرض لمزيد من العنف والتنمر والتهميش.

رئيس أكاديمية الفنون: لن نبخل في تقديم كل أنواع الدعم المطلوب لمستشفى "أهل مصر"

بدوره، أعرب أشرف ذكي رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكّدًا أنَّ الأكاديمية لن تبخل في تقديم كل أنواع الدعم المطلوب لمستشفى "أهل مصر" لعلاج الحوادث و الحروق بالمجان، مشيرًا إلى أنَّ الأكاديمة تدعم البلد دائما بمشاريعها الهادفة، عن طريق مشاركة مواهب أكاديمية الفنون من كتابة وتأليف، وإخراج، وتمثيل وغناء، بما يخدم قضية الحروق فنياً، وإنتاج مقتطفات درامية للتوعية ضد مخاطر حوادث الحروق والأضرار الناتجة عنها .

أشرف ذكي: فخورون بمشاركتنا في مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان

كما عبّر عن مدى فخره بأنَّ تشارك أكاديمية الفنون بمشروع ضخم مثل مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان؛ أول مستشفى متخصص للحروق بمصر والشرق الأوسط.

يُشار إلى أنَّ مؤسسة أهل مصر تبنت قضية حوادث الحروق وأخذت على عاتقها بناء أول وأكبر مستشفى متخصصة في تقديم خدمة العلاج لضحايا حوادث الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى، وتمّ الانتهاء من الهيكل الخرساني للمستشفى، والبدء بالمرحلة الثانية وهو مرحلة التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية، وسيتمّ افتتاح التجريبي للمستشفى بنهاية عام 2020.

وتقع المستشفى في منطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة، على مساحة أرض 12,200 متر مربع، ومساحة مباني 45,245 متر مربع، وصممت بطاقة استيعابية 201 سرير وستكون الرائدة في وجود خدمات الأولى من نوعها في المنطقة مثل وجود بنك الجلد ومركز البحث الاجتماعي وآخر للتأهيل النفسي.