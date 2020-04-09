شاب مصري بإيطاليا يشكر السيسي: "الكمامات المصرية وزعت في أرجاء المدن"

كشف محمد أحمد عثمان، مصري يعيش في إيطاليا، إنه قرر مساعدة كبار السن من الشعب الإيطالي بسبب الحظر المفروض على المدن بشكل كامل للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أنه حاول مساعدة المواطنين من كبار السن ممن لديهم حجر صحي وتوزيع الطعام عليهم مجاناً.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك حظراً وإغلاق لـ11 مدينة في إيطاليا، لذلك يقوم بتوزيع الطعام لكبار السن من الإيطاليين وغيرهم، مؤكدًا أنه حُرر ضده حوالي 3 محاضر من الشرطة الإيطالية بسبب كسره لحظر التجوال، "بعدها راقبوني عشان يشوفني بعمل إيه".

ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية على ما بذلوه من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، حيث ذكر أنه حصل على كمامات مصرية جاءت من مصر، وذلك من خلال بلدية المحافظة التي يعيش فيها، قائلا: "المساعدات التي جات من مصر راحت للكل مصري وإيطالي مسيحي ومسلم ويهودي في أرجاء الدولة".

وكانت طائرة مساعدات بمستلزمات طبية مصرية وصلت إلى العاصمة الإيطالية "روما"، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا، وكان على رأس الوفد المرافق للمساعدات، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من ممثلي البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا.