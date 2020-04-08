متحدث الوزراء يعلق على شائعة بدء انتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

نفى المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن قيام بعض الشركات بإنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten" إن المخول لها بالإعلان عن وجود عقار أو اعتماده لعلاج المرض هي وزارة الصحة فقط، مناشدًا المواطنين بالحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة، مثنيًا على نفي متحدث وزارة الصحة لهذه الشائعة.

واستعرض الإعلامي عمرو عبدالحميد خبر جريدة الوطن عن نفي وزارة الصحة لهذا الخبر المتداول الصحة تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا