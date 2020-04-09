الوزراء: الإعلان عن المستحقين للمنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة قريبا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك اجتماعا غدا للجنة المختصة لصرف المنحة الاستثنئاية المخصصة للعمالة غير المنتظمة لوضع الاليات التي تمنع حدوث مشاهد التزاحم والتجمع بين المواطنين.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه من ضمن هذه الاليات التي تضمن عدم التزاحم وتحفظ للمواطن كرامته أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكل مستحق للمنحة الاستئنائية توضح بيانات التي سيتم منها الصرف سواء كانت مكاتب بريد أو فروع البنك أو اليوم المخصص للصرف.

وأشار إلى أن تم مراجعة من سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني وهناك اليات لدى الحكومة تضمن وجود الحالات المستحقة من غير المستحقة للمنحة، "اكتشفنا حالات غير مستحقة بعد تسجيل بياناتها".

وأكد أن ما يقرب من 1.5 مليون مواطن سجلوا في المنحة الاستثنائية، واللجنة المختصة ستعلن قريبا عن المستحقين عن لصرف المنحة.