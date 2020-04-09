فيديو.. "الناظر" يحذر من التجمعات وأكل الفسيخ بشم النسيم: مش وقته

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الشمس مهمة جدا للحصول على فيتامين د، ويجب تعريض الزراعين والساقين يوم بعد يوم للشمس، لأن أغلب المصريين يعانون الآن من نقص فيتامين د بسبب قلة التعرض للشمس.

وطالب الناظر المواطنين بالبقاء في المنازل في زقت شم النسيم، محذرا من تناول الفسيخ، "مشكلة صحية وبيعمل مشاكل بالجلد"، محذرا من الخروج خارج المنازل والتجمعات "الدولة عملت اللي عليها وماشية زي الكتاب مابيقول والصحة العالمية أشادت بينا ودول ناس مابيجاملوش حد".

وأوضح الناظر أن البعض يقول أن فيروس كورونا قد تؤثر على نشاط وانتشار فيروس كورونا خصوصا وأنه من عائلة كورونا وسارس المعروف عنها نشاطها بالشتاء وقلة انتشارها في الصيف ولكن الفيروس لايموت، ومع نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو نتوقع ارتفاع درجات الحرارة وقلة انتشار الفيروس، وهناك البعض لا يرجح هذا الرأي العلمي.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن ملعقة زيت الزيتون وملعقة عسل النحل على الريق والسلطة الخضراء مع الليمون وغيرها مفيد للصحة وترفع المناعة، مشددا على الحديث عن بعض الأكلات والوصفات لرفع المناعة خرافات.

وأوضح الناظر أن الغرغرة بالليمون قد يسبب الاحتقان في الزور، وتسبب الإستعداد بالإصابة بالفيروسات، مشددا على أن الفيروس قد يخترق الجسم من الجهاز الهضمي.