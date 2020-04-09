"الرياضة" عن تسليم منشآتها لاستضافة مصابي كورونا: مجهزة على أعلى مستوى

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن نُزُل الشباب سلمت للقوات المسلحة لتجهيزها في حالة ما إذا احتاجتها الدولة في مواجهة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "جهزنا نزل الشباب على مستوى الجمهورية ووضعناها تحت تصرف الدولة بشكل كامل"، مشيرا إلى أن المنشآت الرياضية جاهزة وعلى أتم الاستعداد لاستقبال المصابين بكورونا، وهناك على الأقل مركز شباب في كل محافظة.

وتابع أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وجَّه بفتح مدن الشباب لاستخدامها في الحجر الصحي، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن صبحي وجه الإدارة المركزية بالطب الرياضي بتوزيع مقياس درجات الحرارة على كل مديريات الشباب والرياضة.

وأوضح: "مدن الشباب مجهزة طبقا لمواصفات وزارة الصحة ومن خلالها تجهز المباني الخاصة للحجر الصحي بمساعدة القوات المسلحة".

وأكد أن المنشآت مجهزة على أعلى مستوى من حيث النظافة والأسرة والمطاعم وستقوم بدور عظيم جدا في استضافة أي حالة مصابة بالفيروس.