  الرئيس الموريتاني: إجراءات مواجهة كورونا أعطت نتائج جيدة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء، إن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في بلاده لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أعطت نتائج جيدة.

وأضاف غزواني، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها الإذاعة الموريتانية، أن "هذه النتائج الجيدة التي حققتها موريتانيا في مواجهة هذا الوباء جاءت بفضل جهود الجميع التزامًا وتوعية وانضباطًا".

وتشهد موريتانيا منذ الشهر الماضي جهودًا كبيرة في مواجهة كورونا المستجد، التفت خلالها الأحزاب والمنظمات الأهلية حول الحكومة لمواجهة الوباء، وفرضت الحكومة حظرًا للتجوال، وعلقت الدراسة بالمدارس والجامعات، وأغلقت الأسواق، وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية، وأوقفت حركة الطيران، وأغلقت المعابر الحدودية، وجمع رجال الأعمال ضمن حملة تبرعات متواصلة مليارات الأوقية "العملة الخاصة بموريتانيا" لمواجهة الفيروس، كما تم تقديم مساعدات من أبرزها 20 ألف جهاز للكشف عن كورونا المستجد و6 أجهزة مخبرية لنفس الغرض مساهمة من أحد المصارف الموريتانية، ضمن جهود الدولة الرامية للوقاية من هذا الوباء ومحاربته.

وتعود آخر إصابة بكورونا المستجد مسجلة في موريتانيا إلى يوم 30 مارس الماضي، من مجموع الإصابات بالمرض في البلاد البالغ عددها 6 إصابات، شفي منها اثنتان وتوفيت واحدة.