الصحة تطلق تطبيقا جديدا للرد على الاستفسارات بشأن كورونا

قال المهندس آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة دشنت أمس تطبيقا جديدا للرد على الاستفسارات بشأن فيروس كورونا، في منصات "جوجل ستور"، و"آب ستور"، وسيتم متاحا على موقع "جوجل" بدءا من الغد.

واضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الهدف من التطبيق إيجاد مصدر موثق من وزارة الصحة يتاح به كل المعلومات التي يحتاجها المواطنين عن فيروس كورونا، والوقاية منه والإرشادات اللازمة حال دخوله لعزل منزلي ونصائح لخفض التوتر والقلق.

وأشار إلى أن التطبيق يحتوي على العديد من الأقسام مثل قسم المقالات حيث يتضمن موضوعات عن التوعية يشكل مبسط "إنفوجراف" وفيديوهات، كما أن هناك قسم للأطفال توعيتهم، إضافة أنه يمكن الابلاغ عن الحالات المصابة بالفيروس.

وأوضح أن التطبيق يحتوي على قسم به كل الاسئلة الشائعة عن الفيروس، "خدنا من الكول سنتر كل الاسئلة اللي اتسألت حوالي 50 سؤال وحطيناهم بشكل مباشر بإجابتهم وستم استحداثهم بشكل يومي".