الصحة تعلق على وجود 16 دولة لم يسجل فيها حالات إصابة بـ"كورونا"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت تعداد مصابي فيروس كورونا على مستوى الدول، بينما تبين وجود 16 دولة لم يسجل بها حالات إصابة بـ"كورونا"، وسبب ذلك هو عدم توسيع رقعة المصابين فيما بين مواطنيها، وهو ما يعكس عدم وجود نسب إصابة مرتفعة فيها: "فيه دولة منهم محاوطة بـ4 دول أوروبية مصابة بالفيروس، وفي تلك الدولة لا يوجد فيها إلا حالة واحدة.. هل يعقل؟".

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الوزارة قامت بفحص 25 ألف عينه من المواطنين تبين من خلالهم وجود ما يقرب من 1500 حالة إيجابية، موضحا أنه هناك بعض الدول ممن لم تقم بفحص مواطنيها ولم يتبين لديهم حتى الآن وجود مصابيين بالفيروس: "علشان يبقى الاشتباه محدد مين اللي اتصاب بالفيروس".

وأكد أنه وفي مصر يتم يوميا توسيع رقعه المشتبه بهم مع فحصهم لعدم تفشي الفيروس بين المواطنين، مشيرا إلى أن نسب الإصابة في مصر حتى الآن مطمئنة: "بدل ما ندور هما ليه الدول دي متصابوش، خلينا نفكر أزاي إحنا نسبة الإصابات عندنا متزيدش".

وتابع: "إحنا طبقنا الحظر والناس فهمت منه أن ده الوقت اللي المفروض نقعد مع بعض، والمفروض علشان مننشرش المرض هو عدم التواجد في مكان لأكثر من 2 في مكان واحد، والدولة مش هتقدر تنشر الوعي عند كل المواطنين، ومعظم الدكاترة غير المتخصصين بيفتوا في غير تخصصاتهم، ويجب على المرضى اللجوء إلى المختصين".

واستكمل أن هناك اعتقاد بأن تطعيم الدرن بها يقلل أعداد الإصابات، ولكن في الصين التطعيم إجبارى، وظهرت إصابات كثيرة، أما عن الملاريا هناك دول تطعم ضد الملاريا وبها إصابات كثيرة.