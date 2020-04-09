"هيكل" يكشف موعد انتهاء الإجراءات الاحترازية: يونيو المقبل حال الالتزام

توقع أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام نهاية أزمة كورونا حال التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية خلال يونيو المقبل.

وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "لو المجتمع المصري عمل اللي عليه بالأرقام اللي احنا فيها دي اعتقد الأزمة تنتهي في يونيو الجاي لو المجتمع عمل اللي عليه".

وأضاف: "مقدرش أقول يا جماعة مفيش تجمعات وييجي واحد في قرية قريبة من القاهرة وعايز يعمل فرح ويعزم البلد كلها وواحد فيهم يبقى عنده كورونا ويضرب القرية كلها ويتعمل عليها عزل زي اللي حصل" معتبرًا أن هذا السلوك المشين يضرب جهود الدولة بالكامل.

وتابع: "هذا الأمر بيخسرنا خسارة اقتصادية هائلة ومينفعش نستهتر بيه وفيه دول أقوى مننا اقتصاديا واستهترت بالأمر في بدايته ودفعت الثمن فادح وعندهم اصابات بعشرات الالاف ووفيات بالآلاف ومبقوش عارفين يسيطروا".