مفتشة بسلامة الغذاء تشرح مواصفات شراء الأغذية وتعقيمها بشكل آمن

تحدثت الدكتورة بسمة سليمان المفتش في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن مواصفات شراء الأغذية السليمة في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وقالت سليمان خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه يجب الحصول على الأغذية من أماكن معروفة، على أن يكون مسجل عليها مصدرها وتاريخ صلاحيتها بشكل واضح.

وحذرت سليمان من شراء معلبات منتفخة أو غير سليمة، مشددة على ضروة أن تكون المعلبات سليمة تمامًا.

وعن طريقة الحصول على الخضراوات والفواكه والأغذية بشكل آمن قالت سليمان إن بعض الخضراوات تكون معروضة في الهواء معرضة للأتربة وغيرها ناصحة من تنزل للتسوق بأن ترتدي القفازات في يدها وأن تبتعد بمسافة آمنة عند الشراء.

وأكدت سليمان أنه بعد الحصول على الأطعمة يجب الفصل بين اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة، مشيرة إلى أن تطهير الفواكه والخضراوات يكون بتعريضها للماء الجاري، مشيرة إلى أن البعض يضعها في ماء مخفف بالخل والليمون، لافتة إلى أن الخل والليمون أوساط حمضية ولا تستطيع البكتريا الحياة فيها.

ونصحت سليمان بغسيل الأيدي بشكل كامل فور دخول المنزل، مشيرًة إلى أن تطهير الدواجن واللحوم والأسماك يكون بغسلها جيدًا ثم تجميدها.

وعن طريقة تنظيف المعلبات قالت سليمان إن تنظيفها يكون بواسطة منديل مبلل ونمسح هذه المعلبات ثم نقوم بتخزينها بشكل آمن، مشددة على ضرورة تنظيف المطبخ بشكل كامل وتعقيمه باستمرار، مؤكدة أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام بحد ذاته.